Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht unbekannten Exhibitionisten

Espelkamp (ots)

(TB) In Espelkamp wurden kürzlich mehrere Kinder und Jugendliche sowie eine Frau das Opfer eines Exhibitionisten. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe, bei der Suche nach dem Unbekannten.

Der Mann näherte sich seinen weiblichen Opfern (10 bis 17) jeweils mit einem auffälligen Fahrrad. Dann sprach er sie an und zeigte sein Geschlechtsteil. Anschließend entfernte er sich wieder mit dem Rad. Eine 21-Jährige berührte er zudem unsittlich über der Kleidung an der Brust. Sieben der neun Taten ereigneten sich am vergangenen Freitag und Samstag. Erstmals auffällig wurde er bisherigen Erkenntnissen zufolge in zwei Fällen am 20. Juni. Die Tatzeit lag in allen Fällen jeweils zwischen 16:00 und 18:00 Uhr.

Der Tatverdächtige wurde von seinen Opfern bei schlanker Statur auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er hat blonde mittellange Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Besonders auffallend ist das von ihm genutzte Fahrrad. Es soll sich um ein dunkelblaues Fatbike mit auffällig breiten Reifen handeln.

Wer Hinweise zum Gesuchten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 oder den Polizeinotruf 110 an die Ermittler in Minden.

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