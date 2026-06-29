Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw überschlägt sich an der Ausfahrt zur B482

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Minden (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 65 im Bereich der Ausfahrt zur B 482 sind am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Mindener (26) gegen 17:50 Uhr mit seinem Pkw die B 65 in Fahrtrichtung Bückeburg. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 24-jähriger Mann aus Gießen. Im Bereich der Ausfahrt zur B 482 soll der Fahrer einen Pkw, der sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen befand, mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Anschließend lenkte er seinen BMW nach rechts in die Ausfahrt. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 26-Jährige in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet zunächst nach links in den Grünstreifen und überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach. Dabei wurden die Grünfläche, ein Leitpfosten, ein Verkehrszeichen sowie eine Schutzplanke beschädigt. Das Fahrzeug kam schließlich hinter der Leitplanke in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer sowie sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der BMW-Fahrer wurde vorsorglich in das Johannes Wesling Klinikum Minden gebracht. Zur Spurensicherung wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Aufgrund der festgestellten Fahrweise leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde vorläufig sichergestellt. Zudem wurde der erheblich beschädigte Pkw geborgen und sichergestellt.

Die Polizei weist darauf hin: Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen setzt nicht zwingend mehrere Beteiligte voraus. Bereits das alleinige Fahren mit dem Ziel, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, kann den Straftatbestand nach § 315d StGB erfüllen.

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