PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster 69-jähriger Mann aus Porta Westfalica wieder da

Minden-Lübbecke, Herford (ots)

(BT) Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Senior aus Porta Westfalica ist beendet. Der 69-jährige konnte am Freitagabend nach einem Zeugenhinweis im Bereich Möllbergen angetroffen werden. Anschließend wurde er für eine Kontrolle ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden gebracht. Der Mann war am Vortag nicht in ein Pflegeheim in Hausberge zurückgekehrt und daraufhin von der Heimleitung als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem 69-jährigen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 14:51

    POL-MI: Hilflose Autofahrerin (76) mutmaßlich alkoholisiert am Steuer

    Minden (ots) - In der Mindener Innenstadt kam es am Donnerstagmittag zu einem Vorfall, bei dem eine Seniorin mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Eine 76-Jährige wurde gegen 13:20 Uhr auf dem Simeonsglacis hilflos vor ihrem stehenden Auto liegend aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Mindenerin nach dem Aussteigen gestürzt und konnte ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:21

    POL-MI: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

    Minden (ots) - (TB) Auf der Bergkirchener Straße in Höhe der Zechenstraße kollidierten am Freitagmorgen zwei Autos. Beide Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 20-Jährige gegen sechs Uhr mit ihrem Honda die Zechenstraße. In Höhe der Bergkirchener Straße wollte sie auf dieselbige auffahren. Zeitgleich befuhr ein Mindener mit seinem Golf die Bergkirchener Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren