Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster 69-jähriger Mann aus Porta Westfalica wieder da

Minden-Lübbecke, Herford (ots)

(BT) Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Senior aus Porta Westfalica ist beendet. Der 69-jährige konnte am Freitagabend nach einem Zeugenhinweis im Bereich Möllbergen angetroffen werden. Anschließend wurde er für eine Kontrolle ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden gebracht. Der Mann war am Vortag nicht in ein Pflegeheim in Hausberge zurückgekehrt und daraufhin von der Heimleitung als vermisst gemeldet worden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem 69-jährigen.

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