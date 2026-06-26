Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hilflose Autofahrerin (76) mutmaßlich alkoholisiert am Steuer

Minden (ots)

In der Mindener Innenstadt kam es am Donnerstagmittag zu einem Vorfall, bei dem eine Seniorin mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß.

Eine 76-Jährige wurde gegen 13:20 Uhr auf dem Simeonsglacis hilflos vor ihrem stehenden Auto liegend aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Mindenerin nach dem Aussteigen gestürzt und konnte nicht mehr eigenständig aufstehen.

Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Seniorin fest. Den Ermittlungen zufolge war die Frau unmittelbar vor dem Sturz mit dem Fahrzeug gefahren. Ein vor Ort versuchter Atemalkoholtest war nicht möglich, jedoch untermauerten auf dem Beifahrersitz aufgefundene Weinflaschen den Verdacht des Alkoholkonsums.

Die Frau wurde daraufhin für eine Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Minden gebracht. Ihr Führerschein wurde von den Beamten vor Ort beschlagnahmt. Sie muss nun mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen rechnen.

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