Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrolle deckt Reihe von Verkehrsdelikten auf

Lübbecke (ots)

(DM) Eine Streifenwagenbesatzung zog in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Autofahrer aus dem Verkehr, der gleich eine ganze Reihe von Strafdelikten angesammelt hatte.

Gegen Mitternacht war den Beamten auf der Berliner Straße, in Höhe der Einmündung zur Hardenbergstraße, ein zuvor als verdächtig gemeldetes Fahrzeug aufgefallen. Die Polizisten stoppten den Mercedes und unterzogen den 29-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Bereits zu Beginn der Überprüfung nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Lübbeckers wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergaben sich zudem konkrete Hinweise darauf, dass der Mann vor der Fahrt auch Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Bei der genaueren Überprüfung der Papiere stellte sich schließlich heraus, dass der Beschuldigte gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Damit jedoch nicht genug: Für den genutzten Mercedes bestand keinerlei Versicherungsschutz, da der Wagen bereits vor mehreren Monaten offiziell außer Betrieb gesetzt worden war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten folglich nicht zu dem Pkw und waren zudem im polizeilichen System als gestohlen ausgeschrieben.

Die Polizeibeamten stellten sowohl den Mercedes als auch die entwendeten Kennzeichen sicher. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den Verkehrssünder wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

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