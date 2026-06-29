Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß im Einmündungsbereich zur A2

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Porta Westfalica (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Veltheim sind am Sonntagabend drei Personen leicht verletzt worden. Im Einmündungsbereich zur Autobahn 2 kollidierten zwei mit Familien besetzte Fahrzeuge.

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Leopoldshöhe befuhr gegen 18:10 Uhr mit seinem Volkswagen die Veltheimer Straße in Fahrtrichtung Ravensberger Straße. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 42-jährige Ehefrau sowie die beiden vier und acht Jahre alten Kinder. An der Anschlussstelle zur A2 in Fahrtrichtung Dortmund beabsichtigte der Mann nach links auf die Autobahn abzubiegen. Dabei kam ihm der Renault einer vierköpfigen Familie aus Porta Westfalica entgegen. Dessen 40-jährige Fahrerin war gemeinsam mit ihrem 41-jährigen Ehemann und den sechs und zehn Jahre alten Kindern auf der Veltheimer Straße in Richtung Kirchsiek unterwegs.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitten die 40-jährige Renault-Fahrerin sowie der VW-Fahrer und seine 42-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Die vier Kinder und der Beifahrer aus dem Renault blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter die Feuerwehr, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt, übernahmen die Versorgung vor Ort. Während der VW-Fahrer und seine Begleiterin nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle entlassen werden konnten, wurde die Fahrerin des Renaults zur weiteren Behandlung in das Johannes-Wesling-Klinikum in Minden transportiert.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die anschließende polizeiliche Unfallaufnahme blieb die Veltheimer Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt.

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