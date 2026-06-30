Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum - Zwei Personen leicht

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Bei einem Verkehrsunfall auf der Steinstraße wurden am Montagnachmittag ein 46-jähriger Autofahrer und sein siebenjähriger Sohn leicht verletzt.

Gegen 17:00 Uhr war der Mindener mit seinem weißen Mercedes auf der Steinstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Bessinger Straße verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Er wurde von den Rettungskräften in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Sein siebenjähriger Sohn, der sich auch im Auto befand, verletzte sich ebenfalls leicht und wurde in Begleitung seiner Mutter zur weiteren Behandlung in das Johannes Wesling Klinikum nach Minden transportiert. Die 40-Jährige befand sich als dritte Person im Unfallfahrzeug und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Am Mercedes entstand Totalschaden. Das Wrack musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Neben der Polizei waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz.

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