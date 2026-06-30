Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rucksack aus geparktem BMW gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots)

(DM) Während der mehrtägigen Abwesenheit eines Autobesitzers haben Unbekannte im Mindener Ortsteil Kutenhausen einen Pkw aufgebrochen und Beute gemacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand der schwarze BMW eines 41-jährigen Mannes aus Helpsen im Zeitraum von Samstag, 14:00 Uhr bis Montag, 10:30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Am Kortenhoop", kurz vor der Kutenhauser Straße geparkt. Diese Zeitspanne nutzten die Täter aus. Sie schlugen die Heckscheibe des Wagens ein, griffen in das Fahrzeuginnere und entwendeten einen auf der Rückbank abgelegten Rucksack.

Die Polizei Minden-Lübbecke bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Kortenhoop / Kutenhauser Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich: Ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar im Fahrzeug zurück.

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