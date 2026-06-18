Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrüger flüchtet

Am Montag fahndete die Polizei in Dornstadt mit einem Hubschrauber nach einem Unbekannten.

Ulm (ots)

Ein Betrüger gab sich am Montag am Telefon als Polizist aus. Er erzählte einem Senior Lügengeschichten über einen Unfall des Sohns. Der Unbekannte fragte nach Bargeld und Gold. Dieses solle er einem Abholer aushändigen. Der Senior vermutete bereits einen Betrug. Während er weiterhin mit dem Betrüger telefonierte, benachrichtige er die richtige Polizei. Kurz nach 14.30 Uhr kam ein Unbekannter mit einem Taxi zur Wohnanschrift. Der mutmaßliche Abholer bemerkte die Polizei und flüchtete umgehend zu Fuß in ein Wohngebiet. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Unbekannten. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Verdächtige blieb jedoch unentdeckt.

Die Kriminalpolizei Ulm (Tel. 0731/188-0) ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise. Zum Abholer ist lediglich bekannt, dass er auffallend groß und dünn ist. Er flüchtete zu Fuß von der Straße Im Mittelbühl in Richtung Parkplatz beim Bürgersaal.

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