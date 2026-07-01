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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch am Alten Postweg

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Stadtteil Eidinghausen kam es am Dienstag zu einem Diebstahl, bei dem die Täter eine günstige Gelegenheit nutzten.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr Zutritt zu der Wohnung eines Paares (42 und 39 Jahre) am Alten Postweg. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Dieb über eine Terrassentür in das Gebäude. Aus dem Schlafzimmer entwendete der Unbekannte gezielt Bargeld. Besonders dreist: Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 39-jährige Bewohnerin während der Tatzeit ebenfalls in der Wohnung aufhielt und den Diebstahl zunächst nicht bemerkte.

Die Polizei Minden-Lübbecke hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Alten Postwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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