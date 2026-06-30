Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lastwagen erfasst beim Abbiegen Radfahrer

Minden (ots)

(TB) Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Ringstraße Ecke Drabertstraße. Ein abbiegender Lastwagen erfasste einen Fahrradfahrer. Der Biker zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr gegen neun Uhr ein Lastkraftwagenfahrer mit seinem Sattelzug die Ringstraße in Richtung Birne. In die gleiche Richtung fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem parallel verlaufenden Radweg. In Höhe der Drabertstraße bog der 47-jährige Trucker mit seinem Gespann nach rechts ab. Hierbei erfasste er den Fahrradfahrenden Mindener, welcher auf die Straße stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Radfahrer mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Zur Unterstützung wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld angefordert. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zum Teil komplett gesperrt werden.

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