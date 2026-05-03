Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einsatz im RE2 - Bundespolizei stellt aggressiven Reisenden

Gelsenkirchen (ots)

Ein Reisender fiel in einem Regionalexpress durch aggressives Verhalten auf und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten. Dabei verletzte er sich selbst. Am 1. Mai gegen 20:40 Uhr wurde die Bundespolizei Gelsenkirchen über eine männliche Person im RE2 (Osnabrück Hauptbahnhof - Düsseldorf Hauptbahnhof) informiert. Sie soll zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein und durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Der Zug wurde daraufhin angehalten. Die Einsatzkräfte trafen den 39-jährigen deutschen Staatsbürger auf dem Bahnsteig an und forderten ihn auf, sich auszuweisen. Der Mann telefonierte jedoch weiter und entfernte sich beim Eintreffen weiterer Beamter um einige Schritte. Um eine mögliche Flucht zu verhindern, ergriffen sie ihn am Arm. Da der Beschuldigte weiterhin aggressiv war, brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden und fesselten ihn. Dabei leistete der Gelsenkirchener Widerstand und zog sich eine Platzwunde im Bereich der Nase zu. Während der Zuführung zur Dienststelle stemmte er sich mehrfach gegen die Laufrichtung. In der Wache belehrten die Bundespolizisten den Mann, forderten einen Rettungswagen an und leisteten bis zu dessen Eintreffen Erste Hilfe. Zur Sache äußerte er sich nicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Bei einer Durchsuchung fanden die Uniformierten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf und beschlagnahmten diese. Der Verletzte wurde anschließend von Rettungskräften behandelt und unter Begleitung der Bundespolizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

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