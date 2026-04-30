Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rückreise aus Spanien endet in der JVA - Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn mit Fahndungserfolg

Köln (ots)

Für einen 27-Jährigen Deutschen endete die Rückreise von Barcelona nach Köln am Mittwoch, den 29.04.26 in Handschellen. Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn bewiesen ein besonderes Gespür und kontrollierten den Mann bei der Einreise am späten Mittwochabend. Dabei kam heraus, dass dieser im Januar 2025 rechtskräftig wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung vom Amtsgericht Frankfurt verurteilt wurde. Da der Mann die Geldstrafe in Höhe von 3164 EUR nicht zahlen konnte, wurde er durch die Beamten vor Ort verhaftet und anschließend der Justizvollzugsanstalt Siegburg übergeben. Ihn erwarten nun 52 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

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