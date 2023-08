POL-MI: Drei Personen bei Unfall auf der L 770 schwer verletzt

Minden (ots) - Zu einem Überfall auf eine 70-jährige Frau ist es am Dienstagmorgen um kurz nach 9.30 Uhr in der Sparkassen-Geschäftsstelle in der Graßhoffstraße in Minden-Kutenhausen gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich die Mindenerin zur Tatzeit alleine in der Filiale befunden, als ein unbekannter Mann den dortigen Vorraum betrat, der Frau einen Gegenstand an den Rücken hielt und die Abhebung ...

mehr