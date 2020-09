POL-MI: Gelenkbus touchiert geöffneten Kofferraumdeckel

Polizei Minden-Lübbecke

Gelenkbus touchiert geöffneten Kofferraumdeckel

Espelkamp

Am Montagnachmittag wurden die Beamten zu einem eher ungewöhnlichen Unfall in die Breslauer Straße gerufen. Dort hatte eine Busfahrerin gegen 15.40 Uhr mit einem unbesetzten Gelenkbus beabsichtigt, vom Wilhelm-Kern-Platz in Richtung der Rahdener Straße zu fahren und dabei einen Ford beschädigt.

In Höhe eines Schuhgeschäftes befand sich auf dem linken Parkstreifen ein Ford Transit, dessen Kofferraumdeckel geöffnet war. Dabei ragte die Klappe auf die Fahrbahn.

Als die Busfahrerin den Ford passierte, kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Dadurch nahm der Außenspiegel des Busses Schaden. Die Scheibe am Fahrersitz zersplitterte, während die weiteren vier Glaselemente bis zum Faltenbalg des Gelenkbusses zerkratzt wurden. Am Kleintransporter wurde die Heckklappe genauso wie die Halterungen und der Dachanschluss erheblich beschädigt, sodass man diesen abschleppte.

Die Beamten beziffern den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Die beteiligten Personen blieben unversehrt.

