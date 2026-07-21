Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand auf einem Getreidefeld

Hopsten (ots)

Am Montag (20.07.) sind Polizei und Feuerwehr erneut zu einem Brand gerufen worden. Am Wöstenweg brannte es an drei verschiedenen Stellen auf einem Getreidefeld.

Ein Zeuge, der mit einem Pkw unterwegs war, sah Rauch auf dem Feld und meldete dies gegen 13.50 Uhr der Feuerwehr. Diese konnte die Brände löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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