Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfallflucht, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Lengerich (ots)

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Zur Alten Gießerei ist es am Donnerstag (16.07.) gegen 16.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin auf der Bahnhofstraße in Richtung Osten. Sie nahm einen Radfahrer wahr, der auf der Straße Zur Alten Gießerei fuhr und von rechts kam. Die 74-Jährige bremste und der Radfahrer passierte. Zeitgleich verlor die Pedelec-Fahrerin dadurch offenbar das Gleichgewicht und stürzte. Der unbekannte Radfahrer fuhr weiter. Die 74-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht den Radfahrer sowie Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

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