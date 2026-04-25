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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 02:35 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Nachdem der 20-jährige Beschuldigte zunächst Maßnahmen der Polizeibeamten störte, wurde dieser einer Personenkontrolle unterzogen. Da sich der Beschuldigte weigerte sich auszuweisen, wurde ihm die Durchsuchung nach einem Ausweisdokument eröffnet. Der junge Mann sperrte sich massiv gegen die Maßnahme, weshalb er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht wurde. Der Beschuldigte beleidigte die Polizeibeamten hierbei mehrfach. Erst nachdem weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, konnte der Beschuldigte schließlich gefesselt werden. Anschließend wurde er dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Weder der Beschuldigte noch die Polizeibeamten wurden im Rahmen der Maßnahme verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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