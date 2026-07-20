Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfall, Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Westerkappeln (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag (18.07.) gegen 02.15 Uhr auf der Osnabrücker Straße gekommen.

Ein 24-jähriger Mann aus Wallenhorst fuhr mit einem Hyundai i30 in Richtung Westerkappeln. In Höhe der Hausnummer 97 kam ihm ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht entgegen. In dem Moment kam der Wallenhorster nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr das Fahrzeug zunächst gegen einen Grundstückszaun und ein Verkehrszeichen. Anschließend kollidierte der Hyundai mit zwei Bäumen. Das Fahrzeug landete auf dem Dach liegend auf dem neben der Straße verlaufenden Geh- und Radweg.

Der 24-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert lag bei 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 23.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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