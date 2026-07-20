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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl nach Ablenkungstrick

Ibbenbüren (ots)

Eine Seniorin ist am Sonntagnachmittag (19.07.) gegen 17.00 Uhr an der Oderstraße in Püsselbüren aus einem Auto heraus von einer unbekannten Frau angesprochen worden. Die Frau verwickelte die Seniorin, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, in ein Gespräch. Sie fragte nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Im Auto saßen außerdem eine weitere Frau sowie ein Mann.

Kurz darauf stieg die eine Frau aus und behauptet, der Seniorin einen Ring schenken zu wollen. Sie umarmte die Geschädigte kurz. Sie stieg wieder ein und der Wagen entfernte sich in unbekannte Richtung. Anschließend stellte die Seniorin fest, dass ihre goldene Halskette fehlte. Das Auto war silberfarben und das Kennzeichen begann den Angaben zufolge mit den Buchstaben BO.

Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/591-4315.

Folgende Tipps gibt die Polizei, um sich vor solchen Taten zu schützen:

   -	Lassen Sie sich nicht von Fremden in ein Gespräch verwickeln.
   -	Wenn Ihnen eine Situation komisch vorkommt, setzten Sie Ihren 
Weg einfach fort und reagieren Sie nicht mehr auf weitere Ansprachen.
   -	Wenn Ihnen Fremde zu nahekommen, rufen Sie um Hilfe.
   -	Rufen Sie im Zweifelsfall und wenn möglich die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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