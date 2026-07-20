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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Einfamilienhaus

Lengerich (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Freitagmittag (17.07.) Zutritt zum Wohnhaus einer Seniorin verschafft, indem er sich als Händler ausgab.

Der Unbekannte klingelte an der Haustür und fragte nach Gegenständen, die die Frau gegebenenfalls nicht mehr benötige. Zwar gab die Geschädigte an, dass sie nichts abgeben wolle, dennoch trat der Mann in das Haus. Er ging in mehrere Zimmer und stahl schließlich - als die Geschädigte kurz abgelenkt war - zwei Ringe aus einer Schmuckschatulle.

Kurz darauf verließ er das Haus zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete nach dem Täter - jedoch ohne Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 50 Jahre alt und recht klein. Er hatte eine untersetzte Statur und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei warnt vor dieser Art von Haustürbetrug. Es ist enorm wichtig, niemals Fremde in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Lassen Sie sich gar nicht erst auf ein Gespräch ein und schließen Sie direkt die Tür. Hilfreich sind Türspione, Türsprechanlagen und/oder Türketten, damit kein Unbekannter ins Haus oder die Wohnung kommen kann. Wenn ein Unbekannter zudringlich wird oder sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt, rufen Sie um Hilfe. Kontaktieren Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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