Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Betrug mit gefälschter E-Mail

Mettingen (ots)

Betrugsarten im Internet gibt es viele. Eine nennt sich Daten-Phishing. Dabei werden Geschädigte dazu bewegt, auf Internetseiten vertrauliche Informationen wie zum Beispiel Bankdaten einzugeben. So erhalten die Kriminellen Zugriff auf die Konten der Opfer. In Mettingen hat es am Donnerstag (25.01.24) erneut einen solchen Fall gegeben. Ein 58-Jähriger wollte über ein beliebtes Kleinanzeigen-Portal Sportausrüstung verkaufen. Es meldete sich eine Interessentin, die über eine Bezahlfunktion des Verkaufsportals bezahlen wollte. Kurz darauf erhielt der Geschädigte eine E-Mail mit einem Link, dem er folgen sollte. Dann wurde er aufgefordert, seine Kreditkartendaten einzugeben. Später kontaktierte der Mettinger sein Kreditkarten-Institut und erfuhr, dass die Karte insgesamt mit einem mittleren vierstelligen Eurobetrag belastet worden war. Er ließ die Karte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Hier gibt es ein paar Tipps, um sich für dieser Betrugsmasche zu schützen: - Schützen Sie sich vor Datendiebstahl. Wenn Sie aufgefordert werden, vertrauliche Daten wie Passwörter oder Kreditkarteninformationen in ein Formular einzugeben, seien Sie misstrauisch. - Öffnen Sie grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails, bei denen Sie nicht sicher sind, dass der Absender seriös ist. Zum Schutz vor Schadsoftware auf Ihrem Rechner müssen eine Antivirensoftware und eine Firewall installiert und immer auf aktuellstem Stand sein. - Nutzen Sie die Bezahlfunktionen der Plattformen oder wählen Sie selbst einen Zahlungsanbieter, wie z. B. Paypal oder Klarna, aus. - Lassen Sie sich nicht durch angebliche Mails von Zahlungsdiensten und Transportdienstleistern verunsichern. Diese können gefälscht sein. - Achten Sie auf Sicherheit bei der Datenübertragung. Einen ersten Hinweis darauf gibt in der Regel ein Kürzel in der Adresszeile des Browsers (https://...) in Kombination mit einem kleinen Schloss-Symbol in der unteren Browserleiste.

Weiterführende Infos der Polizei NRW samt Flyer mit Tipps zum Thema "Betrug über Online-Kleinanzeigen" gibt es hier: https://polizei.nrw/artikel/betrug-ueber-online-kleinanzeigen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell