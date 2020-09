Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (07.09.) suchen wir Zeugen. Ein schwarzer VW Kombi bog gegen 07.30 Uhr vom Langobardenring stadtauswärts nach links in den Rodder Damm. Dabei touchierte das Fahrzeug einen Radfahrer, der ebenfalls auf dem Rodder Damm stadtauswärts fuhr. Die Kollision fand in Höhe der dortigen Fahrbahnverengung statt. Der Radfahrer stürzte in Folge der Kollision und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Autofahrer wird auf Mitte 40 geschätzt, ist männlich, und trug einen langen Bart der am Kinn zu einem Zopf gebunden war. Unfallzeugen oder Personen die Hinweise zu dem am Unfall beteiligten Pkw Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

