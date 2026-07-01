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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Falscher Wasserwerker entwendet Schmuck

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete Schmuck aus einer Wohnung, er hatte sich als Wasserwerker ausgegeben.

Gegen 13 Uhr am Dienstag klingelte es bei einem Senioren an der Wohnungstür an der Prosperstraße. Ein Unbekannter gab sich als Wasserwerker aus, gelangte so in die Wohnung und beschäftigte den Geschädigten im Badezimmer. Gleichzeitig verließ er kurz das Badezimmer und entwendete eine Schmuckschatulle samt Inhalt. Anschließend verabschiedete er sich. Der Diebstahl fiel erst später auf.

Der Mann konnte beschrieben werden: männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75m groß, ca. 80kg schwer, sprach mit Akzent, trug eine orangene Warnweste

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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