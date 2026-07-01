Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Bewohner wird durch Einbrecher wach - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer brachen in ein Einfamilienhaus ein, dabei stießen sie auf einen Bewohner.

Zu dem Einbruch kam es am heutigen Mittwoch um 10:10 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße auf und verschafften sich so Zugang zum Erdgeschoss. Der Bewohner schlief im Obergeschoss, er wurde durch den Einbruch wach, als einer der Männer das Licht im Schlafzimmer einschaltete. Die Täter flüchteten durch den Garten. Dabei ließen sie einen Teil der Beute zurück. Vermutlich konnten die Einbrecher aber etwas Schmuck entwenden. Der Bewohner konnte die Männer bei der Flucht beobachten.

Einer der Tatverdächtigen (im Schlafzimmer) konnte beschrieben werden: männlich, ca. 1,85m groß, ca. 35 Jahre alt, korpulente Statur, Bart, trug ein weißes Cap.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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