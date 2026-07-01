Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern - zwei Schwerverletzte

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Herzlia-Allee verletzten sich zwei Motorradfahrende am Montag schwer.

Ein 44-Jähriger aus Lippstadt und eine 37-Jährige aus Lünen fuhren gegen 17:30 Uhr mit ihren Motorrädern hintereinander auf der Herzlia-Allee in Richtung Bergstraße. Als der 44-Jährige auf den Parkplatz eines Gastronomiebetriebes abbiegen wollte, kam es es zum Zusammenstoß der beiden Motorräder.

Die 37-Jährige und der 44-Jährige wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 20.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell