Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Zusammenstoß zwischen zwei Motorrädern - zwei Schwerverletzte
Recklinghausen (ots)
Bei einem Unfall auf der Herzlia-Allee verletzten sich zwei Motorradfahrende am Montag schwer.
Ein 44-Jähriger aus Lippstadt und eine 37-Jährige aus Lünen fuhren gegen 17:30 Uhr mit ihren Motorrädern hintereinander auf der Herzlia-Allee in Richtung Bergstraße. Als der 44-Jährige auf den Parkplatz eines Gastronomiebetriebes abbiegen wollte, kam es es zum Zusammenstoß der beiden Motorräder.
Die 37-Jährige und der 44-Jährige wurden in einem Krankenhaus behandelt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand außerdem ca. 20.000 Euro Sachschaden.
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Andreas Lesch
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