Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Kind verhindert Einbruch - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Zwei bislang unbekannte junge Männer versuchten an der Gartenstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen.
Gegen 13:00 Uhr am Dienstag kletterten die Täter über ein Fallrohr auf einen Wintergarten, von hier aus versuchten sie ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Dies wiederum hörte ein 13-Jähriger im Haus.
Der 13-Jährige sprach die Täter kurz an, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Junge informierte die Polizei.
Die beiden Tatverdächtigen konnten beschrieben werden:
1. Tatverdächtiger: männlich, höchstens 1,80m groß, dünne/schmale Statur, 15-16 Jahre alt, lockige Haare, vermutlich dunkle Augenfarbe, schwarzes T-Shirt, blaue OP-Maske
2. Tatverdächtiger: männlich, höchstens 1,80m groß, dünne/schmale Statur, 15-16 Jahre alt, vermutlich dunkle Augenfarbe, eher helle Stimme (wie im Stimmbruch - sprach eher gebrochenes deutsch) dunkles Cappy, weißes Polohemd, blaue OP-Maske, schwarzer Rucksack
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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