Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Korrektur!!! Ladendiebstahl - Tatverdächtige gesucht - mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

In der Pressemitteilung vom gestrigen Tag zur Fahndung funktionierte der Link zum Fahndungsaufruf nicht. Den aktuellen Link finden Sie in dieser Meldung.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen im vergangenen Jahr auf der Westerholter Straße in einem Lebensmittelgeschäft Ware gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Dabei wurden die Unbekannten durch eine Kamera erfasst. Bisherige Ermittlungen haben nicht zur Klärung der Tat geführt. Deshalb wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Die Fotos und weitere Infos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/208362

Wer die Tatverdächtigen erkennt bzw. Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell