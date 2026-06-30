Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Recklinghausen (ots)

Am 30.06.2026 kam es um 19:18 Uhr auf der Weseler Straße/Granatstraße in Haltern zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Bochum beabsichtigte von der Granatstraße auf die Weseler Straße abzubiegen. Ein Motorrad befuhr die Weseler Straße in Fahrtrichtung Dorsten und war besetzt mit einer 17-jährigen Fahrzeugführerin und einem 18-jährigen Sozius aus Haltern. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden die beiden Personen auf dem Motorrad lebensgefährlich verletzt und wurden mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Die Insassen des PKW, ein Erwachsener und drei Kinder, wurden leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit gesperrt.

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