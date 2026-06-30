PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl gesucht

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Im vergangenen Jahr sollen ein Mann und eine Frau eine größere Menge an Bekleidung aus einem Geschäft am Löhrhof gestohlen haben. Eine Kamera erfasste die beiden Unbekannten.

Die Fotos und weitere Information finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/208340

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 11:28

    POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit leicht verletztem E-Scooter Fahrenden

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag gegen 13 Uhr auf der Straße In den Weywiesen unterwegs gewesen ist. Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Autofahrer mit seinem Kleinwagen (evtl. Fiat) aus einer Parklücke gefahren. Ein Zusammenstoß konnte durch den 16-jährige Bottroper, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 09:48

    POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte nach Streit um Essen

    Recklinghausen (ots) - Am Montagabend kam es auf der Bergstraße in einem Restaurant zum Streit um Essen - bei dem Streit wurden zwei Männer leicht verletzt. Gegen 20:10 Uhr betraten ein 29-Jähriger aus Haltern am See und ein 32-Jähriger aus Marl das Restaurant. Hier kam es zum Streit um eine Essenbestellung. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Männer durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige leicht verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren