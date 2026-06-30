Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl gesucht

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Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Im vergangenen Jahr sollen ein Mann und eine Frau eine größere Menge an Bekleidung aus einem Geschäft am Löhrhof gestohlen haben. Eine Kamera erfasste die beiden Unbekannten.

Die Fotos und weitere Information finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/208340

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

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