Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Sonntagabend (21.06., 19.20 Uhr) verunfallte ein 38-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Bahnhofstraße.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der Bielefelder mit einer Kawasaki die Bahnhofstraße aus Richtung Osnabrücker Straße kommend. Kurz hinter der Einmündung zum Nienkamp kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt.

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