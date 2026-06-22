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Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Sonntagabend (21.06., 19.20 Uhr) verunfallte ein 38-jähriger Motorrad-Fahrer auf der Bahnhofstraße.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der Bielefelder mit einer Kawasaki die Bahnhofstraße aus Richtung Osnabrücker Straße kommend. Kurz hinter der Einmündung zum Nienkamp kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und stürzte. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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