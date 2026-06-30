Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit leicht verletztem E-Scooter Fahrenden

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montag gegen 13 Uhr auf der Straße In den Weywiesen unterwegs gewesen ist. Nach ersten Erkenntnissen ist ein unbekannter Autofahrer mit seinem Kleinwagen (evtl. Fiat) aus einer Parklücke gefahren. Ein Zusammenstoß konnte durch den 16-jährige Bottroper, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, vermieden werden, indem er bremste. Hierbei stürzte der Jugendliche und wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des Autos fuhr weiter. Die Person am Steuer konnte nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können und bittet den Fahrer darum, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der 0800/2361 111 entgegen.

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