Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte nach Streit um Essen
Recklinghausen (ots)
Am Montagabend kam es auf der Bergstraße in einem Restaurant zum Streit um Essen - bei dem Streit wurden zwei Männer leicht verletzt.
Gegen 20:10 Uhr betraten ein 29-Jähriger aus Haltern am See und ein 32-Jähriger aus Marl das Restaurant. Hier kam es zum Streit um eine Essenbestellung. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Männer durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige leicht verletzt. Die Unbekannten setzten Pfefferspray und ein Holzstück ein.
Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in einem weißen BMW 3er Baureihe. Die Ermittlungen an der Halteranschrift führten bislang nicht zum Erfolg.
Die Ermittlungen dauern an.
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