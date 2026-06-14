Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Autofahrer mit 0,78 Promille am Morgen gestoppt

Rudolstadt (ots)

Rudolstadt, 14.06.2026 - Die Polizei hat am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr einen Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille fest.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um Restalkohol vom Vorabend. Da der gemessene Wert über der zulässigen Grenze lag, untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Alkohol auch viele Stunden nach dem letzten Konsum noch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen kann. Insbesondere Restalkohol am Morgen wird häufig unterschätzt und kann zu erheblichen Risiken im Straßenverkehr führen.

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