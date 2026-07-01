Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Falscher Klempner in Wohnung von Senioren

Recklinghausen (ots)

An der Gartenstraße verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 16 Uhr Zutritt zu der Wohnung eines älteren Ehepaars. Er hatte sich an der Tür als Handwerker ausgegeben und es so geschafft in die Wohnräume der beiden zu kommen. Der Täter nutzte eine Gelegenheit, um im Schlafzimmer die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Als der Bewohner dies bemerkte und den Mann darauf ansprach, flüchtete er in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

Eine Nachbarin hatte den Mann bei der Flucht beobachtet, sie konnte ihn knapp beschreiben:

Personenbeschreibung: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, graue Kappe, schwarze Hose, graues T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. Übergeben Sie keine Wertsachen an der Haustür, lassen sie keine fremden Menschen unangekündigt in die Wohnräume und geben Sie am Telefon keine Details über Ihre Finanzen preis. Wenn Sie Zweifel haben, dann rufen Sie die Polizei unter 110 an. Weitere Informationen zum Thema "Betrug zum Nachteil älterer Menschen" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell