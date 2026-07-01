Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Dieb bestiehlt Seniorin - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Trickdieb. Der Mann soll eine Seniorin auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Prosperstraße nach Kleingeld gefragt haben, wenig später fehlten mehrere Scheine aus der Geldbörse der Frau. Von dem Tatverdächtigen gibt es Fotos, mit denen nun an dem Mann gesucht wird. Die Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/208483

Wer den Mann kennt oder Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

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