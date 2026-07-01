Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Dieb bestiehlt Seniorin - Tatverdächtiger mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bitte um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Trickdieb. Der Mann soll eine Seniorin auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Prosperstraße nach Kleingeld gefragt haben, wenig später fehlten mehrere Scheine aus der Geldbörse der Frau. Von dem Tatverdächtigen gibt es Fotos, mit denen nun an dem Mann gesucht wird. Die Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/208483
Wer den Mann kennt oder Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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