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POL-RE: Haltern am See: Snackautomat beschädigt - Tatverdächtiger identifiziert

POL-RE: Haltern am See: Snackautomat beschädigt - Tatverdächtiger identifiziert
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Recklinghausen (ots)

Kurz nach Veröffentlichung einer Fahndung, bei dem ein junger Mann wegen der Beschädigung eines Snackautomaten gesucht wurde, ist der Tatverdächtige ermittelt. Bei der Polizei gingen mehrere Hinweise zu seiner Identität ein. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, wir bitten vor allem, das Foto des Tatverdächtigen zu löschen. Außerdem danken wir an dieser Stelle für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Mithilfe. Die Fahndung wurde am vergangenen Donnerstag veröffentlicht. Der junge Mann soll einen Snackautomaten in Haltern am See beschädigt haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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