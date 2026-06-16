Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Suche nach Eigentümer
Ilfeld (ots)
Am 19. Mai wurde auf dem Neanderplatz eine schwarze Umhängetasche samt Smartwatch aufgefunden. Die Gegenstände wurden dem Inspektionsdienst Nordhausen übergeben. Nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer. Wem könnten diese Sachen gehören? Angaben dazu können unter 03631/ 9621 79 gemacht werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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