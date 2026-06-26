Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Streit zwischen Männern eskaliert - Mordkommission ermittelt (Korrektur Erreichbarkeit Staatsanwältin)

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des PP Recklinghausens:

Gestern Nachmittag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem größeren Einsatz "Im Osterkotten". Eine Zeugin meldete der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der beiden - ein 43-Jähriger aus Castrop-Rauxel - soll nach ersten Informationen mit einer Schusswaffe vor der Wohnanschrift des anderen Mannes gestanden haben. Die Einsatzkräfte konnten den 43-Jährigen vor dem Haus stellen. Eine Waffe hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich. Der Mann hatte eine Stichverletzung und war schwer verletzt. Die Beamtinnen und Beamten leisteten Erste Hilfe. Anschließend fuhr ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus. Vor Ort konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, die die Ärzte im Krankenhaus nicht bestätigten. Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf den flüchtigen Tatverdächtigen, der den 43-Jährigen verletzt haben soll. Die Beamten konnten den 47-Jährigen, ebenfalls aus Castrop-Rauxel, kurz darauf an der Siemensstraße vorläufig festnehmen. Zwischen den beiden Männern kam es bereits vor dem Vorfall zum Streit. Am Tatort konnte die Polizei eine Schusswaffe und ein Messer finden. Die mutmaßlichen Tatmittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwältin Andersson (Tel. 0231 926-26123)

Hinweis: In der Ursprungsmeldung stand versehentlich die falsche Vorwahl. Der Textinhalt ist gleich geblieben!

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