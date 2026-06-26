Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Seniorin fällt auf Schockanruf herein

Recklinghausen (ots)

Eine ältere Dame aus Castrop-Rauxel ist Opfer eines perfiden Schockanrufs geworden - und hat dadurch ihre Ersparnisse verloren.

Die Seniorin erhielt am Donnerstag einen Anruf, bei dem sich eine weinerliche Stimme meldete. Die Anruferin gab sich als Enkelin aus und gaukelt vor, dass ihre Familie (sie selbst plus Mann und Kind) schwer erkrankt seien (Corona) und sie dringend eine teure medizinische Behandlung im Krankenhaus benötigen, wofür sie um Geld bat. Um die Täuschung noch echter wirken zu lassen, wurde der Seniorin ein angeblicher Kollege der Enkelin als Geldbote angekündigt. Die geschockte Dame übergab schließlich dem unbekannten Mann einen hohen Bargeldbetrag. Die Übergabe fand gegen 14.30 Uhr auf der Riedstraße im Stadtteil Ickern statt. Eine Nachbarin war ebenfalls auf den "Geldboten" aufmerksam geworden, weil ihr Hund gebellt hatte. Die Beschreibungen des Mannes gehen etwas auseinander, können aber so zusammengefasst werden:

- etwa 40 bis 50 Jahre alt - ca. 1,70m bis 1,80m groß - normale/kräftige Figur - rundes Gesicht - "dunklere Haut" - schwarzer Vollbart - schwarze kurze Haare - weiße Bekleidung

Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Polizei warnt hiermit erneut eindringlich vor Betrugsmaschen, gerade die Variante "Schockanruf mit Corona-Erkrankung" scheint aktuell wieder häufiger vorzukommen. Grundsätzliche Tipps:

- Legen Sie einfach auf! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Bei Anrufen mit angeblichen Notlagen - insbesondere wenn Geld oder Wertgegenstände gefordert werden - ist höchste Vorsicht geboten. - Rufen Sie zurück! Vergewissern Sie sich bei Ihren Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer, ob die geschilderte Notlage tatsächlich existiert. Nutzen Sie niemals die vom Anrufer durchgestellte Verbindung. - Informieren Sie Ihr Umfeld! Sprechen Sie mit älteren Verwandten, Nachbarn und Bekannten über diese Betrugsmasche und warnen Sie sie eindringlich.

Weitere Informationen und Präventionstipps zum Thema "Schockanrufe" und "Enkeltrick" finden Sie auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

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