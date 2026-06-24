Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schnelle Verurteilung nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr ist ein Ladendieb in einem Drogeriegeschäft auf der Osterfelder Straße erwischt worden. Der 23- Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, war einem Ladendetektiv aufgefallen, weil er aus dem Geschäft lief und der Alarm losging. Daraufhin ist der Mann in ein Auto eingestiegen und geflüchtet. Die Polizei konnte es in der Nähe stoppen. Auf dem Fahrersitz saß ein 46-jähriger Marler, der keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem wurden weiteres Diebesgut (Kleidung und Parfüm), ein Teleskopschlagstock und ein Tierabwehrspray gefunden. Der 23-Jährige und der 46-jährige Marler wurden festgenommen und gestern - im beschleunigten Verfahren - am Amtsgericht Bottrop vorgeführt. Der 23-Jährige wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr (Vollstreckung zur Bewährung) und der 46-Jährige zu 900 Euro - aufgeteilt in 90 Tagessätzen je 10 Euro - verurteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell