Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: PräsenzPlus - AnsprechBAR an Schulen - Polizei tourt mit Airstream wieder durch alle elf Städte

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Recklinghausen (ots)

Noch bevor es für die Schülerinnen und Schüler im Kreis Recklinghausen und in Bottrop in die Sommerferien geht, macht die Polizei Recklinghausen mit dem Dialogformat "AnsprechBAR" erneut Station an Schulen: In allen elf Städten des Zuständigkeitsbereichs wird der markante silberne Airstream im Rahmen des Konzepts "PräsenzPlus" in den kommenden Wochen vormittags an Schulen rollen. Ziel der "AnsprechBAR" ist es, nahbar zu sein, Präventionsarbeit zu leisten und konkret zum Beispiel über Gefahren im Netz sowie Verkehrsregeln zu sprechen.

"Die Termine im vergangenen Spätsommer/Herbst haben gezeigt, dass das Konzept bei den Schülerinnen und Schülern super ankommt, weil wir nicht von oben herab belehren, sondern auf Augenhöhe ins Gespräch kommen. Das wollen wir gerne wiederholen. Damit so viele Schüler wie möglich das Angebot nutzen können, kommen wir diesmal an andere Schulen als im vergangenen Jahr - aber erneut in jede der elf Städte", kündigt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen an.

An den jeweiligen Schultagen erwartet die Jugendlichen ein Parcours aus mehreren Stationen: Von der richtigen Nutzung von E-Scootern bis hin zu Themen wie Gewaltprävention - inklusive eines besonders wichtigen Punktes: dem Umgang mit Messern. "Wir wollen klar machen, dass Messer nicht in die Tasche von Schülerinnen und Schülern gehören. Aber wir möchten auch über die Gefahren aufklären, die von Messergewalt ausgehen - damit alle verstehen, wie schnell eine verbale Auseinandersetzung eskalieren kann", so Zurhausen. "Ziel ist es zu sensibilisieren, ohne zu verängstigen. Kein Schüler soll ein Messer mitnehmen - das ist unsere klare Botschaft. Genauso wichtig ist uns aber, Hinweise zu geben: Was tun, wenn man selbst bedroht wird? Wie kann man eingreifen, ohne sich in Gefahr zu bringen?"

In entspannter Atmosphäre direkt am Airstream haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit Polizistinnen und Polizisten aus den unterschiedlichsten Dienststellen ins Gespräch zu kommen. Die Jugendlichen sollen wissen: Die Polizei ist nicht nur da, um zu kontrollieren, sondern vor allem, um zu helfen und zu schützen - damit alle sicher durch den Alltag kommen.

Das Dialogformat "AnsprechBAR" startet am 2. Juli (Donnerstag) in Waltrop und erstreckt sich über alle Schulformen. Der letzte Termin ist am 16. Juli in Datteln. Auch Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen wird sich die Zeit nehmen und bei dem ein oder anderen Termin vor Ort dabei sein. "Wenn wir am Ende eines jeden Vormittags wichtige Inhalte besprochen haben und die Jugendlichen etwas mitnehmen und mit einem guten Gefühl in die Ferien gehen, dann hat sich der Aufwand gelohnt", so die Polizeipräsidentin abschließend.

Die Polizei Recklinghausen lädt Medienvertretende herzlich ein, die "AnsprechBAR" zu besuchen. Bei Interesse möglichst vorab kurz mit der Pressestelle Kontakt aufnehmen unter Tel. 02361/55-1033.

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