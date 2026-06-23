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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch und Vandalismus in Familienzentrum

Recklinghausen (ots)

Auf der Conzeallee wurde am vergangenen Wochenende in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter eine Tür an der Rückseite des Familienzentrums auf und verschafften sich so Zugang. Im Gebäude selbst wurden mehrere Gegenstände beschädigt, unter anderem wurde ein Aquarium zerstört. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr). Wer in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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