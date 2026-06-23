Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtige mit Fotos gesucht

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Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer tatverdächtigen Frau bittet die Polizei um Mithilfe. Sie steht im Verdacht, in einem Geschäft in einem Einkaufszentrum eine Handtasche gestohlen zu haben. Anschließend soll sie mit einer EC-Karte, die in der Tasche war, an mehreren Bankautomaten Bargeld abgeholt haben. Durch die Fotofahndung erhofft sich die Polizei Hinweise. Hier finden Sie die Fotos und weitere Infos:

https://polizei.nrw/fahndung/207560

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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