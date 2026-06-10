Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Nicht mehr fahrtauglich und ohne Versicherungsschutz

Am Montag stoppte die Polizei in Burgrieden einen 32-Jährigen in seinem Auto.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Montag um 15.15 Uhr ein 32-Jähriger. In der Roter Straße hatte die Polizei Laupheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei dem Fahrer des Opel wurde eine routinemäßige Kontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten bei ihm Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Neben körperlichen Auffälligkeiten wie Zittern und gerötete Bindehäute verlief ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Eine Blutprobe soll nun klären, welche Art von Drogen der junge Mann zu sich genommen hatte. Da auch seit fast einem Monat keine Versicherung für das Auto bestand, muss er sich nun wegen mehreren Delikten verantworten. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Sein Auto musste er stehen lassen, die Kennzeichenschilder wurden entstempelt. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun mit der Führerscheinstelle in Verbindung.

Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher eines Unfalls, der ohne Versicherungsschutz unterwegs ist, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen.

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