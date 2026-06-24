Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber eingesetzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der "Hauptstraße" zu einem schweren Motorradunfall. Gegen 19:00 Uhr war ein 17-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Motorrad, auf dem auch eine 18-Jährige saß, stadtauswärts unterwegs. Vor ihm fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Bottrop, der vermutlich in die selbe Richtung unterwegs war. In der Nähe der Straße "Am alten Bahnhof" stießen sie zusammen. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Vor Ort konnte eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige Sozia wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 8500 Euro. Die Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

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