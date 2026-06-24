Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Vorsätzliche Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Brand in einem Gebäude an der Ecke Milchpfad/Wildermannstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dort hatte es am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Gebäudeschaden.

Nach bisherigen Ermittlungen muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Deshalb hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer gegen Mitternacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges in der Nähe des Gebäudes (Milchpfad/Wildermannstraße) beobachtet hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell