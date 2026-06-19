Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils/B10 - Zu spät gebremst

Am Donnerstag ereignete sich auf der B10 bei Ebersbach a.d. Fils ein Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der B10 in Richtung Stuttgart. Aufgrund des Verkehrs mussten zwischen Ebersbach und Reichenbach die Fahrzeuge vor ihm bremsen. Das bemerkte der Fahrer wohl zu spät. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf der zweispurigen Straße trotz Ausweichmanöver nach rechts einer 28-jährigen Daciafahrerin in das Heck. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts geschleudert und stieß in die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Die Höhe des Schaden am Ford wird auf rund 20.000 Euro, der am Dacia auf ca. 10.000 Euro geschätzt. An den Schutzplanken ist ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 8.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

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