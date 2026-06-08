Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Bilanz nach Auftaktveranstaltung "PräsenzPlus"

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Recklinghausen (ots)

Mit einem Auftakt am Neumarkt in Recklinghausen-Süd ist das neue Präsenzkonzept "PräsenzPlus" offiziell am Freitag (5. Juni) gestartet. Hier geht es zu unserer Pressemitteilung von letzter Woche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6288919

Beim Auftakt in Recklinghausen-Süd wurden gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst Fußstreifen durchgeführt und eine Vielzahl an Bürgergesprächen an der Mobilen Wache geführt. Die Kriminalprävention informierte über aktuelle Betrugs- und Kriminalitätsphänomene und stand für Beratungen zur Verfügung.

Auch die Fahrradstaffel war im Bereich des Neumarkts und der Bochumer Straße unterwegs. Durch ihre hohe Mobilität kann sie insbesondere dort Präsenz zeigen und eingreifen, wo Streifenwagen nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Ergänzt wurde der Einsatz durch Kräfte des Verkehrsdienstes sowie zivile Einsatzkräfte.

Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 18 Ordnungswidrigkeiten und 12 Verstöße, die mit einem Verwarngeld endeten, fest. Unter anderem kam es zu Geschwindigkeits- und Durchfahrtsverstößen, sowie zur Missachtung des Rotlichts.

"PräsenzPlus" steht künftig für flexible und lageangepasste Präsenzmaßnahmen im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop. Je nach örtlichen Erfordernissen kommen dabei unterschiedliche Bausteine wie die Mobile Wache, Fahrradstreifen, Jugendschutzstreifen, Präventionsangebote, Schwerpunktkontrollen oder verdeckte Maßnahmen zum Einsatz.

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