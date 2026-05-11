Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Waltrop/Datteln: Jugendliche vermisst - Suche mit Foto
Recklinghausen (ots)
Seit dem vergangenen Freitag (08.05.2026) wird eine Jugendliche vermisst. Sie war in Datteln in medizinischer Behandlung, ihr Lebensmittelpunkt ist in Waltrop. Bisherige Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Erfolg geführt.
Ein Foto der Jugendlichen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/203493
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 17-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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